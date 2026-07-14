Дмитриев: Выступление Трампа может стать проблемой для Обамы и Трампа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал «возможной плохой новостью» для экс-лидеров США Барака Обамы и Джо Байдена слухи о предстоящем выступлении главы государства Дональда Трампа.
— Возможно, плохие новости для Обамы и Байдена, — написал российский политик.
Так он прокомментировал информацию о том, что президент США может представить рассекреченные доклады разведки об иностранном вмешательстве в американские выборы, которые прошли шесть лет назад.
До этого стало известно, что Трамп пока не принял решение относительно законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Глава вашингтонской администрации ответил на вопросы журналистов в Белом доме.
Тем временем Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Также Лондон ввел санкции в отношении 14 человек. Предположительно, они связаны с российской разведкой.
Кроме того, 13 июля Европейский союз ввел санкции в отношении соцсети VK. Под ограничения также попало юридическое лицо, отвечающее за работу мессенджера МАКС. В качестве обоснования ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа».