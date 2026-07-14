Трамп раскрыл урон, нанесенный Ирану от ударов США

Конфликт между США и Ираном продолжается с февраля 2026 года. Заявление Трампа может быть частью информационной кампании. В ООН призывают к переговорам. Однако стороны остаются неуступчивыми. США наращивают военное присутствие. Иран также усиливает оборону. В регионе сохраняется угроза полномасштабной войны. Администрация Трампа настаивает на жёсткой линии. Оппозиция в Конгрессе требует объяснений. Мировые державы следят за развитием событий.