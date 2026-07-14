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Трамп раскрыл урон, нанесенный Ирану от ударов США

Трамп заявил, что США уничтожили большую часть военного потенциала Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Соединённые Штаты вывели из строя большую часть военного потенциала Ирана, включая радары, боеприпасы, ракетные установки, беспилотники и ракеты. Он также сообщил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив.

По словам Трампа, США нанесли значительный урон иранским вооружённым силам в ходе недавних ударов. Он подчеркнул, что американские силы действуют решительно и эффективно. Президент отметил, что Иран может создавать проблемы, но Вашингтон сохраняет контроль над ситуацией в регионе.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации конфликта между двумя странами. США и их союзники продолжают военные операции в Персидском заливе. Трамп неоднократно подчёркивал, что Америка будет защищать свои интересы и свободу судоходства.

В Тегеране пока не комментировали слова американского лидера. Иранские официальные лица ранее обещали жёсткий ответ на агрессию. Регион остаётся в состоянии высокой напряжённости.

Конфликт между США и Ираном продолжается с февраля 2026 года. Заявление Трампа может быть частью информационной кампании. В ООН призывают к переговорам. Однако стороны остаются неуступчивыми. США наращивают военное присутствие. Иран также усиливает оборону. В регионе сохраняется угроза полномасштабной войны. Администрация Трампа настаивает на жёсткой линии. Оппозиция в Конгрессе требует объяснений. Мировые державы следят за развитием событий.

Опрос показал истинное отношение американцев к войне с Ираном.

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