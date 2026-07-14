Политик-иноагент Борис Надеждин связал свое задержание с выборами в Госдуму

Бывший депутат Госдумы, несостоявшийся кандидат в президенты России Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) считает претензии к себе со стороны правоохранительных органов связанными с планами вновь баллотироваться в парламент. Об этом политик заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Накануне его задержала полиция. На политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за видео с изображением Алексея Навального.