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Минобороны назвало цели ночных ударов по Киеву и под Одессой

Российские военные поразили предприятия по производству компонентов для управляемых ракет «Нептун-МД» и боевых дронов в Киеве, а также нанесли удар по одесскому порту «Южный».

Источник: РБК

Вооруженные силы России в ночь на 14 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве и в Одесской области, сообщило Минобороны в «Максе».

В Киеве поражены:

предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель», которое является ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, −9 и «Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения;

промышленное предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ») — одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для дронов и ракет различного типа. Также на объекте хранят взрывчатые вещества, используемые при производстве боеприпасов, предприятие также выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции.

В Одесской области поражены:

порт «Южный» — его объекты используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, в частности, семь его резервуаров с ГСМ предназначены для обеспечения ВСУ;

находившийся на территории порта сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения;

танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Минобороны России ранее сообщало, что киевские предприятия военной промышленности были задействованы в разработке и производстве ракет различного типа и дронов, а объекты портовой инфраструктуры в порту «Южный» Одесской области использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минувшей ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице и о двух загоревшихся складских помещениях в Голосеевском районе города. В украинской столице работали силы ПВО.

Глава областной администрации Одесской области Олег Кипер в свою очередь рассказал, что промышленная инфраструктура в регионе получила повреждения. Перед этим издание «Страна» опубликовало кадры со столбом густого черного дыма под Одессой.

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