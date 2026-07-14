Историк раскрыл, как смерть Грэма* изменит отношения США и России

Эксперт пояснил, что русофобов в высших эшелонах власти США очень много. Они встречаются как среди республиканцев, так и среди демократов. Несмотря на внутренние разногласия между этими партиями, по вопросу давления на Россию они быстро находят общий язык.
«Как мы видим по последним заявлениям со стороны официальных лиц США, эти группы только усиливают свое влияние на Дональда Трампа», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Историк считает, что Грэм* действительно был врагом России, но переоценивать его роль не стоит. Эксперт также отметил, что сенатор активно лоббировал интересы военных компаний, а значит — и войны, которые США развязывают по всему миру.
«Здесь не так важно, конфликт это с Ираном или на Украине. Не важно, куда летят американские ракеты — главное, чтобы их покупало американское правительство. Так что в этом смысле его смерть вряд ли что-то кардинально изменит», — заявил Мзареулов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев потерял связь с Белым домом после смерти Линдси Грэма*. Для украинских властей, как считают обозреватели, это стало серьезным ударом.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России