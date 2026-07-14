Лукашенко в поздравлении Франции с Днем взятия Бастилии назвал условия мира

Текст поздравления опубликовала пресс-служба президента. В нем Лукашенко заявил, что «вековые исторические связи между нашими странами невозможно отменить решениями брюссельских бюрократов». По его словам, народы объединяют такие ценности, как «право на собственную идентичность и независимость, приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле». Именно они, как отметил политик, служат основой для «возобновления белорусско-французского сотрудничества по всем направлениям».