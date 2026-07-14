Трамп назвал конфликт с Ираном «небольшой перестрелкой»

«Я хочу получить компенсацию, потому что мы защищаем очень богатую часть мира. Мы тратим деньги, и поэтому нам будут компенсированы расходы на защиту. Мы защищаем страны, которым помогаем. Например, посмотрите на пять стран. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, и, кстати, есть другие. Есть Кувейт и другие», — добавил американский лидер.