Трамп назвал конфликт с Ираном «небольшой перестрелкой»

«Мы уничтожили их (Ирана. — ред.) военно-морские силы за один месяц. Мы уничтожили их военно-воздушные силы. Их авиация практически отсутствует. Мы уничтожили большую часть их ракет, большую часть их беспилотников. Это, по сути, почти что небольшая перестрелка», — заявил Трамп.
Как сообщил американский лидер, вооруженные силы США вывели из строя иранские производственные мощности по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет — на 89%. «У них остались кое-какие возможности, но для нас они не представляют никакой угрозы», — добавил он.
«Сегодня вечером мы наносим по ним удары и лишаем их всякой способности к чему-либо, связанному с [Ормузским] проливом. И я думаю, что в итоге мы просто возьмем все (Ормузский пролив. — ред.) под свой контроль», — сказал президент США.
В ходе беседы с журналистами Трамп также заявил о необходимости получения Соединенными Штатами компенсации за защиту стран ближневосточного региона.
«Я хочу получить компенсацию, потому что мы защищаем очень богатую часть мира. Мы тратим деньги, и поэтому нам будут компенсированы расходы на защиту. Мы защищаем страны, которым помогаем. Например, посмотрите на пять стран. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, и, кстати, есть другие. Есть Кувейт и другие», — добавил американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что США эффективно справляются с защитой стран Ближнего Востока.
В ночь на 14 июля США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд, сообщило Центральное командование США. По данным CENTCOM, операция американских военных длилась пять часов и была направлена против иранской военной инфраструктуры с целью снизить возможности Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Одними из пунктов соглашения стали немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировка Ормузского пролива. Однако уже в конце июня стороны начали вновь обмениваться ударами. При этом удары, нанесенные 7 июля по Ирану, Трамп назвал «оборонительными», официально подтвердив возобновление боевых действий.