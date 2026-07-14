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ФСБ сообщила о гибели в перестрелке арендатора склада дронов для теракта

ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на предприятие в Подмосковье Арендатор склада, где, по версии ФСБ, хранились FPV-дроны для подготовки атаки на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) в Подмосковье, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

Источник: РБК

ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на предприятие в Подмосковье.

Арендатор склада, где, по версии ФСБ, хранились FPV-дроны для подготовки атаки на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) в Подмосковье, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Об этом сообщил пресс-центр силовой службы.

ФСБ предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые, по версии ведомства, готовились Службой безопасности Украины (СБУ) при участии «западных кураторов». Одной из целей должно было стать стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области, а также объекты военной инфраструктуры и военнослужащие Минобороны России.

По данным спецслужбы, 35 FPV-дронов были доставлены в Россию контрабандой под видом партии испанской керамической плитки по маршруту через Словакию, Польшу и Белоруссию. Груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с предполагаемой целью, а для маскировки также завезли строительные материалы.

Помещение для запуска беспилотников подготовили двое граждан Молдавии, а непосредственным исполнителем должен был стать завербованный украинской стороной гражданин России, ранее судимый и впоследствии амнистированный после участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». По версии ведомства, после подготовки атаки он рассчитывал покинуть место происшествия и переправиться на Украину.

В спецслужбе сообщили, что все беспилотники были уничтожены сотрудниками ФСБ, предполагаемый исполнитель задержан и дает признательные показания. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о теракте.

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