Чиновники Ленобласти назвали срок новым школам

Вчера председатель комитета по строительству Ленобласти Егор Никитенко доложил на аппаратном совещании в правительстве региона о ходе строительства школ в Новом Девяткино и Кудрово на 1120 и 1600 мест. Работы на первом объекте уже ведутся, на втором — идет проектирование и подготовка строительной площадки. Общий объем бюджетного финансирования на два объекта — более 5,1 млрд рублей. Обе стройки из-за обращений граждан находятся на контроле у президента РФ.