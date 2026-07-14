Минтранс сообщил о мерах для обеспечения логистики в Азовском море

8, 9 и 11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ВСУ атаковали танкеры в Таганрогском заливе (залив в северо-восточной части Азовского моря). Всего в результате атак два человека получили незначительные ранения, один человек погиб. Угрозы разлива и утечки топлива нет.