Минтранс сообщил о мерах для обеспечения логистики в Азовском море

Минтранс предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.
В Минсельхозе добавили, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности, логистика поставок при необходимости будет переориентирована.
8, 9 и 11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ВСУ атаковали танкеры в Таганрогском заливе (залив в северо-восточной части Азовского моря). Всего в результате атак два человека получили незначительные ранения, один человек погиб. Угрозы разлива и утечки топлива нет.
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