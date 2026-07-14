ФСБ назвала маршрут доставки в Россию FPV-дронов для атаки в Подмосковье

FPV-дроны, предназначенные для сорванной атаки на стратегическое предприятие в Московской области, были доставлены в Россию через Словакию, Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, спецслужбы Украины при участии западных кураторов готовили серию диверсионно-террористических атак с использованием беспилотников по объектам военной инфраструктуры, одному из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса и военнослужащим Минобороны России.
Как сообщили в ФСБ, в партии испанской керамической плитки были обнаружены 35 замаскированных FPV-дронов с системами управления канадского производства и боевыми частями со взрывчатым веществом иностранного производства. По версии спецслужбы, первичная настройка и сборка беспилотников проводилась в Киеве.
По данным ФСБ, груз был размещен в арендованном ангаре рядом с предполагаемой целью. Для подготовки помещения к запуску дронов, как утверждается, были привлечены двое граждан Молдавии, а исполнителем атаки стал завербованный гражданин России. Беспилотники были уничтожены сотрудниками ФСБ.
В ведомстве сообщили, что исполнитель задержан и дает признательные показания, а пособник, арендовавший ангар и принявший груз, был убит при оказании вооруженного сопротивления. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).
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