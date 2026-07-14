MS Now раскрыл тему обращения Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации в четверг, 16 июля. Темой выступления станет иностранное вмешательство в выборы президента США 2020 года, сообщил журналист MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на двух американских чиновников.
«Выступление Трампа в четверг будет посвящено недавно рассекреченным материалам разведки, которые, как утверждает Белый дом, раскрывают планы иностранных государств по вмешательству в выборы 2020 года», — отметил журналист в соцсети Х.
По результатам выборов президента США 2020 года 46-й глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования.
Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.
После выборов 2020 года Дональд Трамп отказался признавать победу Джо Байдена, назвав голосование сфальсифицированным, а также обвинив СМИ и системы подсчета голосов в предвзятости.
Позже Трампу предъявили обвинения в попытке отменить результаты выборов президента США, однако он заявил, что действовал в рамках своих полномочий. «Кто-нибудь такое слышал, чтобы вас обвинили во вмешательстве в президентские выборы, на что вы имели полное право?» — задался вопросом Трамп, говоря о предъявленных ему обвинениях.
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