Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MS Now раскрыл тему обращения Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации в четверг, 16 июля.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации в четверг, 16 июля. Темой выступления станет иностранное вмешательство в выборы президента США 2020 года, сообщил журналист MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на двух американских чиновников.

«Выступление Трампа в четверг будет посвящено недавно рассекреченным материалам разведки, которые, как утверждает Белый дом, раскрывают планы иностранных государств по вмешательству в выборы 2020 года», — отметил журналист в соцсети Х.

По результатам выборов президента США 2020 года 46-й глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

После выборов 2020 года Дональд Трамп отказался признавать победу Джо Байдена, назвав голосование сфальсифицированным, а также обвинив СМИ и системы подсчета голосов в предвзятости.

Позже Трампу предъявили обвинения в попытке отменить результаты выборов президента США, однако он заявил, что действовал в рамках своих полномочий. «Кто-нибудь такое слышал, чтобы вас обвинили во вмешательстве в президентские выборы, на что вы имели полное право?» — задался вопросом Трамп, говоря о предъявленных ему обвинениях.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше