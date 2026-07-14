MS Now раскрыл тему обращения Трампа к нации

Позже Трампу предъявили обвинения в попытке отменить результаты выборов президента США, однако он заявил, что действовал в рамках своих полномочий. «Кто-нибудь такое слышал, чтобы вас обвинили во вмешательстве в президентские выборы, на что вы имели полное право?» — задался вопросом Трамп, говоря о предъявленных ему обвинениях.