В Бразилии назвали США пиратами из-за сбора за проход по Ормузу

«США, которые долгое время боролись с пиратством, не должны теперь сами превращаться в пиратов», — заявил бразильский лидер.
Лула да Силва подчеркнул, что подобные действия Вашингтона нельзя назвать ни демократичными, ни цивилизованными. По его мнению, американские власти пытаются «нажиться на чужом несчастье».
Политик также напомнил, что до начала боевых действий пролив оставался открытым для свободного судоходства. Он добавил, что «цена военных действий» напрямую отражается на стоимости продовольствия.
Ранее Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов и введении нового сбора. Теперь с перевозчиков будут брать 20% от стоимости всех грузов, которые проходят через регион.
Эти деньги, по замыслу Трампа, пойдут на обеспечение безопасности. Президент США пояснил, что с этого момента Штаты будут известны как «Защитник Ормузского пролива». Он уточнил, что для честности процесса потребуется возмещение — в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира.