В Бразилии назвали США пиратами из-за сбора за проход по Ормузу

Эти деньги, по замыслу Трампа, пойдут на обеспечение безопасности. Президент США пояснил, что с этого момента Штаты будут известны как «Защитник Ормузского пролива». Он уточнил, что для честности процесса потребуется возмещение — в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира.