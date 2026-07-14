Economist узнал, что министр обороны Украины добивался отставки Сырского

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не сумел получить одобрение украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The Economist со ссылкой на источники в Киеве.
По данным издания, напряжение между министром и частью высшего военного руководства усилилось на фоне обсуждения снабжения Киева ракетами и боеприпасами.
Источник из числа высокопоставленных разведчиков заявил The Economist, что у Федорова мало шансов в прямом противостоянии с военными лидерами. «Сырский опытен, лучше знает систему, чем Миша, и перехитрит его», — отметил собеседник издания.
Федоров возглавил Минобороны в январе с репутацией технологического реформатора, отмечает The Economist. Глава военного ведомства Украины инициировал аудит министерства и армейских бригад, по итогам которого было выявлено перерасходование 300 млрд грн (около $6,7 млрд по текущему курсу). Министр перевел часть закупок на открытые тендеры, что, по его словам, снизило стоимость 155‑мм снарядов примерно на 16%.
Часть военного руководства, по информации издания, критикует Федорова за отсутствие боевого опыта и оспаривает его подходы, признавая улучшения в сфере цифровизации и БПЛА. В то же время внутри армии у министра есть сторонники, прежде всего среди более молодых офицеров и в технологичных подразделениях, отмечает The Economist.
В июне Федоров в интервью ТСН признал, что между ним и Сырским возникают определенные разногласия, в частности относительно финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для ВСУ. Тем не менее украинский министр обороны отметил, что они оба в одной команде. «Он [Сырский] — главнокомандующий украинской армией», — заявил Федоров.
После своего назначения на пост главы Минобороны Украины в январе Федоров пообещал начать масштабную реформу армии. Тогда он отметил, что хочет убрать из военного ведомства тех, кто не демонстрирует «измеримых результатов».
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