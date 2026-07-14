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Economist узнал, что министр обороны Украины добивался отставки Сырского

По оценке источника издания, у главкома ВСУ преимущество перед министром обороны Украины в аппаратном противостоянии благодаря опыту и лучшему знанию военной системы.

Источник: РБК

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не сумел получить одобрение украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

По данным издания, напряжение между министром и частью высшего военного руководства усилилось на фоне обсуждения снабжения Киева ракетами и боеприпасами.

Источник из числа высокопоставленных разведчиков заявил The Economist, что у Федорова мало шансов в прямом противостоянии с военными лидерами. «Сырский опытен, лучше знает систему, чем Миша, и перехитрит его», — отметил собеседник издания.

Федоров возглавил Минобороны в январе с репутацией технологического реформатора, отмечает The Economist. Глава военного ведомства Украины инициировал аудит министерства и армейских бригад, по итогам которого было выявлено перерасходование 300 млрд грн (около $6,7 млрд по текущему курсу). Министр перевел часть закупок на открытые тендеры, что, по его словам, снизило стоимость 155‑мм снарядов примерно на 16%.

Часть военного руководства, по информации издания, критикует Федорова за отсутствие боевого опыта и оспаривает его подходы, признавая улучшения в сфере цифровизации и БПЛА. В то же время внутри армии у министра есть сторонники, прежде всего среди более молодых офицеров и в технологичных подразделениях, отмечает The Economist.

В июне Федоров в интервью ТСН признал, что между ним и Сырским возникают определенные разногласия, в частности относительно финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для ВСУ. Тем не менее украинский министр обороны отметил, что они оба в одной команде. «Он [Сырский] — главнокомандующий украинской армией», — заявил Федоров.

После своего назначения на пост главы Минобороны Украины в январе Федоров пообещал начать масштабную реформу армии. Тогда он отметил, что хочет убрать из военного ведомства тех, кто не демонстрирует «измеримых результатов».

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