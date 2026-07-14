Economist узнал, что министр обороны Украины добивался отставки Сырского

Часть военного руководства, по информации издания, критикует Федорова за отсутствие боевого опыта и оспаривает его подходы, признавая улучшения в сфере цифровизации и БПЛА. В то же время внутри армии у министра есть сторонники, прежде всего среди более молодых офицеров и в технологичных подразделениях, отмечает The Economist.