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ФСБ показала видео cо склада с украинскими FPV-дронами в Подмосковье

ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на предприятие в Подмосковье ФСБ опубликовала видео предотвращения массированной атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

Источник: РБК

ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на предприятие в Подмосковье.

ФСБ опубликовала видео предотвращения массированной атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье. Удар готовила Служба безопасности Украины, а дроны были тайно ввезены в Россию и спрятаны на складе рядом с объектом.

По данным ФСБ, из ангара планировали дистанционно запустить 35 FPV‑дронов с системами управления канадского производства. Силовики заявляют, что беспилотники привезли в составе партии испанской керамической плитки по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область. Исполнитель задержан, арендатор склада убит ответным огнем при задержании.

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