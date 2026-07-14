ФСБ показала видео cо склада с украинскими FPV-дронами в Подмосковье

ФСБ опубликовала видео предотвращения массированной атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье. Удар готовила Служба безопасности Украины, а дроны были тайно ввезены в Россию и спрятаны на складе рядом с объектом.
По данным ФСБ, из ангара планировали дистанционно запустить 35 FPV‑дронов с системами управления канадского производства. Силовики заявляют, что беспилотники привезли в составе партии испанской керамической плитки по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область. Исполнитель задержан, арендатор склада убит ответным огнем при задержании.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».