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В Минобороны сообщили об уничтожении судов под Одессой

Вооружённые силы России провели серию ударов по объектам морской инфраструктуры в Одесской области. В зону поражения попали как береговые сооружения, так и суда, находившиеся в акватории. Данные об итогах операции обнародовало Минобороны РФ.

Вооружённые силы России провели серию ударов по объектам морской инфраструктуры в Одесской области. В зону поражения попали как береговые сооружения, так и суда, находившиеся в акватории. Данные об итогах операции обнародовало Минобороны РФ.

В государственном предприятии «Морской торговый порт “Южный” были атакованы элементы портовой инфраструктуры, задействованные в перевалке горюче-смазочных материалов. Кроме того, огнём уничтожены 7 резервуаров с ГСМ, которые, по информации ведомства, предназначались для снабжения украинских вооружённых сил.

Параллельно на территории контейнерного терминала того же порта в момент разгрузки был поражён сухогруз. Уточняется, что судно перевозило грузы военного назначения, и удар пришёлся непосредственно во время выгрузки.

Дополнительной целью стал танкер, следовавший по морю из порта Черноморск в сторону Одессы. Российские военные нанесли по нему удар на переходе между этими двумя портовыми пунктами. Подробностей о повреждениях пока нет.

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