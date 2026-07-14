В Минобороны сообщили об уничтожении судов под Одессой

Вооружённые силы России провели серию ударов по объектам морской инфраструктуры в Одесской области. В зону поражения попали как береговые сооружения, так и суда, находившиеся в акватории. Данные об итогах операции обнародовало Минобороны РФ.
В государственном предприятии «Морской торговый порт “Южный” были атакованы элементы портовой инфраструктуры, задействованные в перевалке горюче-смазочных материалов. Кроме того, огнём уничтожены 7 резервуаров с ГСМ, которые, по информации ведомства, предназначались для снабжения украинских вооружённых сил.
Параллельно на территории контейнерного терминала того же порта в момент разгрузки был поражён сухогруз. Уточняется, что судно перевозило грузы военного назначения, и удар пришёлся непосредственно во время выгрузки.
Дополнительной целью стал танкер, следовавший по морю из порта Черноморск в сторону Одессы. Российские военные нанесли по нему удар на переходе между этими двумя портовыми пунктами. Подробностей о повреждениях пока нет.
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