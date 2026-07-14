Лукашенко призвал Францию к сотрудничеству на фоне кризиса в Европе

Лукашенко заявил, что исторические связи между Белоруссией и Францией невозможно отменить решениями «брюссельских бюрократов». Он подчеркнул, что такие ценности, как право на идентичность, независимость и приверженность дружбе, должны лечь в основу возобновления диалога. Президент также отметил важность неприятия фашизма в условиях глобальной нестабильности.