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Лукашенко призвал Францию к сотрудничеству на фоне кризиса в Европе

Белоруссия ждёт возобновления диалога с Францией, заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении французскому народу с Днём взятия Бастилии призвал к восстановлению белорусско-французского сотрудничества по всем направлениям, назвав вековые связи между странами «надёжным фундаментом» для диалога. Текст поздравления опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что исторические связи между Белоруссией и Францией невозможно отменить решениями «брюссельских бюрократов». Он подчеркнул, что такие ценности, как право на идентичность, независимость и приверженность дружбе, должны лечь в основу возобновления диалога. Президент также отметил важность неприятия фашизма в условиях глобальной нестабильности.

Заявление прозвучало на фоне напряжённых отношений Минска с ЕС, который ввёл санкции против Белоруссии. Однако Лукашенко выразил убеждение, что умение слышать друг друга и уважать культуры — единственный путь к миру в Европе и мире.

В Париже пока не комментировали предложение белорусского лидера. Франция продолжает поддерживать санкционную политику ЕС в отношении Минска. Однако дипломатические источники не исключают возможных контактов на фоне поиска путей деэскалации.

Отношения Белоруссии и Франции ухудшились после президентских выборов 2020 года. Заявление Лукашенко может быть попыткой смягчить риторику. В Белоруссии также отмечают важность культурных связей. День взятия Бастилии — символ свободы, что придаёт посланию дополнительный смысл. Лукашенко использует праздничную дату для дипломатического демарша.

Лукашенко рассказал о едущих в Белоруссию с удовольствием иностранцах.

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