Axios узнал, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации

Дональд Трамп анонсировал обращение к нации 13 июля. Выступление назначено на 21:00 по восточному времени 16 июля (04:00 17 июля по мск). О том, что президент США в своей речи коснется вмешательства в выборы 2020 года, ранее сообщил телеканал MS Now.