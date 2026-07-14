Axios узнал, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации

Представитель администрации Трампа уточнил, что в своей речи в прайм-тайм в четверг американский лидер обсудит честность выборов в США, расскажет о ситуации с Ираном и обо всем, что сочтет нужным.
«Это будет винегрет», — заявил советник.
Источник Axios добавил, что обстановка на Ближнем Востоке меняется каждую минуту, но именно на этой теме американский лидер хочет сфокусировать внимание.
Дональд Трамп анонсировал обращение к нации 13 июля. Выступление назначено на 21:00 по восточному времени 16 июля (04:00 17 июля по мск). О том, что президент США в своей речи коснется вмешательства в выборы 2020 года, ранее сообщил телеканал MS Now.