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Axios узнал, о чем Трамп будет говорить в обращении к нации

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации вечером 16 июля. Главными темами станут конфликт с Ираном и президентские выборы в Америке. Об этом изданию Axios рассказал источник из числа советников главы государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Представитель администрации Трампа уточнил, что в своей речи в прайм-тайм в четверг американский лидер обсудит честность выборов в США, расскажет о ситуации с Ираном и обо всем, что сочтет нужным.

«Это будет винегрет», — заявил советник.

Источник Axios добавил, что обстановка на Ближнем Востоке меняется каждую минуту, но именно на этой теме американский лидер хочет сфокусировать внимание.

Дональд Трамп анонсировал обращение к нации 13 июля. Выступление назначено на 21:00 по восточному времени 16 июля (04:00 17 июля по мск). О том, что президент США в своей речи коснется вмешательства в выборы 2020 года, ранее сообщил телеканал MS Now.

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