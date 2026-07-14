Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в пиратстве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал пиратством намерение президента США Дональда Трампа взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал пиратством намерение президента США Дональда Трампа взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Заявление бразильского лидера приводит агентство EFE.

«США, которые долгое время боролись с пиратством, не должны теперь сами превращаться в пиратов», — сказал Лула да Силва.

По его словам, планы Вашингтона не являются ни демократическими, ни цивилизованными, а американские власти попросту пытаются нажиться на чужом несчастье. Бразильский президент также напомнил, что до начала боевых действий пролив оставался открытым для судоходства, а теперь цена военных действий ложится на всех — включая рост цен на продовольствие.

Ранее Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов и введении сбора в размере 20 процентов от стоимости перевозимых грузов. По его словам, США отныне следует именовать «Защитником Ормузского пролива», а плата призвана покрыть расходы на обеспечение безопасности в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше