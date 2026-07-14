Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в пиратстве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал пиратством намерение президента США Дональда Трампа взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Заявление бразильского лидера приводит агентство EFE.
«США, которые долгое время боролись с пиратством, не должны теперь сами превращаться в пиратов», — сказал Лула да Силва.
По его словам, планы Вашингтона не являются ни демократическими, ни цивилизованными, а американские власти попросту пытаются нажиться на чужом несчастье. Бразильский президент также напомнил, что до начала боевых действий пролив оставался открытым для судоходства, а теперь цена военных действий ложится на всех — включая рост цен на продовольствие.
Ранее Трамп объявил о возобновлении блокады иранских портов и введении сбора в размере 20 процентов от стоимости перевозимых грузов. По его словам, США отныне следует именовать «Защитником Ормузского пролива», а плата призвана покрыть расходы на обеспечение безопасности в регионе.