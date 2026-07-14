Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в пиратстве

По его словам, планы Вашингтона не являются ни демократическими, ни цивилизованными, а американские власти попросту пытаются нажиться на чужом несчастье. Бразильский президент также напомнил, что до начала боевых действий пролив оставался открытым для судоходства, а теперь цена военных действий ложится на всех — включая рост цен на продовольствие.