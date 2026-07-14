МИД РФ: фейк о «выездных визах» создали для искусственной паники

В МИД РФ также указали, что данный фейк имеет давнюю историю и вбрасывается недобросовестными участниками информационного пространства с минимальными изменениями раз в несколько лет. «МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах. Посеять панические настроения в очередной раз не получилось: общественность эту набившую оскомину фальшивку проигнорировала», — добавили в ведомстве.