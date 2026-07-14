МИД РФ: фейк о «выездных визах» создали для искусственной паники

Как отметили в дипведомстве, накануне отпускного сезона «иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о “выездных визах”». По утверждению данных источников, со ссылкой на «анонимных источников», якобы планируется ввести ограничения на выезд российских граждан за границу, а в недружественные страны можно будет ездить только группами не менее 10 человек.
«Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. Она была оперативно, в день вброса, опровергнута официальным представителем МИД России», — подчеркнули в министерстве.
В МИД РФ также указали, что данный фейк имеет давнюю историю и вбрасывается недобросовестными участниками информационного пространства с минимальными изменениями раз в несколько лет. «МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах. Посеять панические настроения в очередной раз не получилось: общественность эту набившую оскомину фальшивку проигнорировала», — добавили в ведомстве.
В дипведомстве напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории России гарантировано частью 2 статьи 27 Конституции России. «Порядок возможных ограничений выезда регламентирован федеральным законом № 114-ФЗ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. В статьях 15 и 15.1 перечислены все основания для временных запретов. Термин “выездные визы” не содержится ни в этом ключевом документе, ни в каком-либо другом», — констатировали в МИД.
На Смоленской площади обратили внимание, что темы, связанные с консульскими и визовыми вопросами, регламентируются законодательством, а о значимых изменениях информируют на официальных ресурсах МИД России и консульского департамента. В российском дипведомстве призвали доверять только официальным источникам.