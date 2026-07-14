ВС России атаковали завод по сборке боевых частей для дронов

Российские войска нанесли комбинированный удар по объекту в столице Украины, который являлся одним из ведущих предприятий по оснащению беспилотников и ракет боевыми элементами. Данные о результатах атаки обнародовало Министерство обороны РФ.
Целью стал промышленный комплекс «Киев-79» (зарегистрированный как ООО «УКР АРМО ТЕХ»). В ведомстве отметили, что это производство входит в число ключевых на украинской территории: здесь собирают боеголовки для дронов и ракетных систем различных типов.
Помимо сборочных линий, завод занимался переработкой и складированием взрывчатых веществ, которые используются при изготовлении боеприпасов. Кроме того, предприятие выполняло функции распределительного хаба — через него осуществлялись хранение и отгрузка готовой военной продукции, включая бронеавтомобили и беспилотники.
Эта атака стала частью более масштабной серии ударов, о которых военное ведомство сообщало ранее. В тот же период под обстрел попали другие оборонные заводы в Киеве, а также портовые сооружения в Одесской области, задействованные в военных логистических схемах.
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