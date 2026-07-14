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Депутаты отстранили от должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева

На шестьдесят пятом заседании Совета городского округа город Уфа пятого созыва депутаты рассмотрели вопрос о досрочном расторжении контракта с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым, заключенного 22 марта 2022 года. За отстранение градоначальника проголосовали 28 человек.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Вопрос был вынесен на фоне уголовного преследования Мавлиева. Напомним, 28 апреля его и его подчиненных доставили в следком. Его подозревают в должностных и коррупционных преступлениях, а его подчиненных — в превышении должностных полномочий.

Адвокат градоначальника заявил о его невиновности. Ранее сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. Другой адвокат объяснил, почему Мавлиеву избрали меру пресечения позже остальных. Ранее его арестовали до 11 июля.

В ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров высказался о задержании мэра Уфы.

Позже суд изменил Мавлиеву меру пресечения. После освобождения из СИЗО он прокомментировал выход под домашний арест.

Добавим, 3 июля мэра Уфы Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста.