Депутаты отстранили от должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Вопрос был вынесен на фоне уголовного преследования Мавлиева. Напомним, 28 апреля его и его подчиненных доставили в следком. Его подозревают в должностных и коррупционных преступлениях, а его подчиненных — в превышении должностных полномочий.
Адвокат градоначальника заявил о его невиновности. Ранее сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. Другой адвокат объяснил, почему Мавлиеву избрали меру пресечения позже остальных. Ранее его арестовали до 11 июля.
В ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров высказался о задержании мэра Уфы.
Позже суд изменил Мавлиеву меру пресечения. После освобождения из СИЗО он прокомментировал выход под домашний арест.
Добавим, 3 июля мэра Уфы Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста.