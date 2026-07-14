Львова-Белова отметила вклад Мелании Трамп в возвращение детей в РФ и Украину

Госпожа Львова-Белова отметила, что Мелания Трамп — один из международных партнеров, который участвует в контактах с украинской стороной. В этом процессе первая леди США участвует по собственной инициативе с октября 2025 года. По словам омбудсмена, при содействии госпожи Трамп на территорию России вернулся один ребенок, а на Украину и в третьи страны — 14 детей из 13 семей.