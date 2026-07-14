Рада одобрила продление военного положения и мобилизации до 31 октября

Накануне Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Официальный пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года, однако действующее законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения.