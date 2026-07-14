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Рада одобрила продление военного положения и мобилизации до 31 октября

Рада в 20-й раз продлит военное положение и всеобщую мобилизацию, заявил нардеп Железняк.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года. Соответствующее решение было принято единогласно, сообщил в своем telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Документы будут рассмотрены в парламенте сегодня, 14 июля. Железняк уточнил, что голосование станет 20-м по счету для текущего созыва.

Накануне Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Официальный пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года, однако действующее законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Зеленский утратил легитимность после истечения срока своих полномочий.