Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года. Соответствующее решение было принято единогласно, сообщил в своем telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.
Документы будут рассмотрены в парламенте сегодня, 14 июля. Железняк уточнил, что голосование станет 20-м по счету для текущего созыва.
Накануне Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Официальный пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года, однако действующее законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Зеленский утратил легитимность после истечения срока своих полномочий.