«Пришлось принимать кадровые решения»: премьер Казахстана раскритиковал работу КТЖ

В связи с этим Бектенов поручил министерству транспорта совместно с «Қазақстан темір жолы» завершить до конца года строительство железнодорожных линий «Дарбаза-Мактаарал» и Мойынты-Кызылжар, а также реконструкцию железнодорожных вокзалов.