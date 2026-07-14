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«Пришлось принимать кадровые решения»: премьер Казахстана раскритиковал работу КТЖ

На заседании правительства премьер Олжас Бектенов заявил, что положение «Қазақстан темір жолы» остается непростым, и призвал исправить ситуацию в компании, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В работе КТЖ сохраняется большое количество недостатков.

«Положение компании “КТЖ” не радужное, очень много недостатков. Даже пришлось принимать кадровые решения. Ситуацию нужно выправить», — сказал премьер.

Он также напомнил, что в транспортной отрасли реализуется ряд проектов, которые должны увеличить объем железнодорожных транзитных перевозок до 55 млн тонн в год.

В связи с этим Бектенов поручил министерству транспорта совместно с «Қазақстан темір жолы» завершить до конца года строительство железнодорожных линий «Дарбаза-Мактаарал» и Мойынты-Кызылжар, а также реконструкцию железнодорожных вокзалов.