«Пришлось принимать кадровые решения»: премьер Казахстана раскритиковал работу КТЖ

В работе КТЖ сохраняется большое количество недостатков.
«Положение компании “КТЖ” не радужное, очень много недостатков. Даже пришлось принимать кадровые решения. Ситуацию нужно выправить», — сказал премьер.
Он также напомнил, что в транспортной отрасли реализуется ряд проектов, которые должны увеличить объем железнодорожных транзитных перевозок до 55 млн тонн в год.
В связи с этим Бектенов поручил министерству транспорта совместно с «Қазақстан темір жолы» завершить до конца года строительство железнодорожных линий «Дарбаза-Мактаарал» и Мойынты-Кызылжар, а также реконструкцию железнодорожных вокзалов.