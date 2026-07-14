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FT: США оказались в невыгодной позиции на переговорах с Ираном

США на переговорах по меморандуму об урегулировании с Ираном оказались в менее выгодной позиции из-за недостатка опыта у собственных переговорщиков. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Источник: AP 2024

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп предпочитает поручать заключение внешнеполитических сделок приближенным лицам, а не профильным экспертам. По мнению ряда критиков Трампа, принятый меморандум не был жизнеспособным, поскольку американский лидер «отодвинул экспертов на второй план».

«Нас переиграли. Иранцы — опытные переговорщики, они привели команды экспертов, которые разбираются в своих сферах на 100%. США так не сделали, и в одностороннем порядке поставили себя в менее выгодное положение», — заявила Яэль Лемперт, бывший посол США в Иордании, уволенная в начале второго президентского срока Трампа.

«Чтобы иметь возможность конкурировать, в данном случае с иранскими переговорщиками, которые, как я знаю по собственному опыту, отлично разбираются в этих вопросах, нужен именно аполитичный профессионализм», — отметил в беседе с газетой Уильям Бернс, экс-директор ЦРУ, ранее участвовавший в переговорах по ядерной программе Ирана.

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи 13 июля заявил, что Тегеран ни разу не нарушал подписанный с Соединенными Штатами меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.

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