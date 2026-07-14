FT: США оказались в невыгодной позиции на переговорах с Ираном

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи 13 июля заявил, что Тегеран ни разу не нарушал подписанный с Соединенными Штатами меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.