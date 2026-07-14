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В Иране примут новый закон о контроле над Ормузским проливом

В Иране дали старт законодательной инициативе, касающейся контроля над стратегически важным Ормузским проливом. О внесении соответствующего документа в парламент сообщил глава парламентской комиссии по нацбезопасности Ибрахим Азизи.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Азизи написал в соцсети X, что накануне вечером «законопроект “Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива” официально передали на рассмотрение иранского парламента».

В своем заявлении политик подтвердил решимость Тегерана «отстаивать свои красные линии, особенно в том, что касается управления Ормузским проливом».

Процедура принятия документа предполагает несколько этапов. Сначала законопроект должен получить одобрение парламента, затем его рассмотрит Совет стражей конституции, и только после этого документ поступит на подпись президенту.