В Иране примут новый закон о контроле над Ормузским проливом

Азизи написал в соцсети X, что накануне вечером «законопроект “Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива” официально передали на рассмотрение иранского парламента».
В своем заявлении политик подтвердил решимость Тегерана «отстаивать свои красные линии, особенно в том, что касается управления Ормузским проливом».
Процедура принятия документа предполагает несколько этапов. Сначала законопроект должен получить одобрение парламента, затем его рассмотрит Совет стражей конституции, и только после этого документ поступит на подпись президенту.