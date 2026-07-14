Наталья Каптелинина проверила Театральную площадь Красноярска на доступность в рамках подготовки ее реконструкции

Наталья Каптелинина: «Это самая главная площадь нашего города, сюда приезжают жители в администрацию города на прием к главе. Здесь должна быть транспортная доступность на высоком уровне. К сожалению, до сих пор есть, из-за ремонта, точки, которые мы прошли, которые не доступны и доставляют неудобства в перемещениях нашим жителям — это мамы с колясками, люди с инвалидностью, пенсионеры с палочками. Им всем приходится делать круги, идти в обход, потому что доступности нет. Я надеюсь, что при дальнейшем проектировании уровней Театральной Площади будет предусмотрен спуск для людей с инвалидностью, или на велосипедах, с колясками, будет лифт, который бы позволял спуститься на нижний уровень, была бы обеспечена доступность к остановкам общественного транспорта благодаря лифтам на мосту, которые мы давно ждем. Также ждем обеспечение доступности на пешеходной тропе у Коммунального моста. В настоящий момент с Театральной площади на Коммунальный мост выйти невозможно. Как мы с вами видели, доступность там отсутствует. Вот эти точечные моменты надеюсь, что решат, возьмут в работу, я верю, что к концу этого года мы увидим изменения».