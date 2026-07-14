Наталья Каптелинина проверила Театральную площадь Красноярска на доступность в рамках подготовки ее реконструкции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы ФС РФ Наталья Каптелинина приняла участие в мониторинге безопасности для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья общественного пространства на Театральной площади Красноярска. Наталья Олеговна после аварии передвигается на коляске, поэтому как никто другой знает, какие требования должны соблюдаться при реконструкции таких мест.
Участники рейда осмотрели площадь, особое внимание уделили лестницам, пешеходным дорожкам, тротуарам и другим местам, которые могут мешать проезду колясок с детьми, или ограничивать движение жителей и гостей города на инвалидных колясках.
Наталья Каптелинина: «Это самая главная площадь нашего города, сюда приезжают жители в администрацию города на прием к главе. Здесь должна быть транспортная доступность на высоком уровне. К сожалению, до сих пор есть, из-за ремонта, точки, которые мы прошли, которые не доступны и доставляют неудобства в перемещениях нашим жителям — это мамы с колясками, люди с инвалидностью, пенсионеры с палочками. Им всем приходится делать круги, идти в обход, потому что доступности нет. Я надеюсь, что при дальнейшем проектировании уровней Театральной Площади будет предусмотрен спуск для людей с инвалидностью, или на велосипедах, с колясками, будет лифт, который бы позволял спуститься на нижний уровень, была бы обеспечена доступность к остановкам общественного транспорта благодаря лифтам на мосту, которые мы давно ждем. Также ждем обеспечение доступности на пешеходной тропе у Коммунального моста. В настоящий момент с Театральной площади на Коммунальный мост выйти невозможно. Как мы с вами видели, доступность там отсутствует. Вот эти точечные моменты надеюсь, что решат, возьмут в работу, я верю, что к концу этого года мы увидим изменения».
Руководитель муниципального автономного учреждения «Красгорпарк» Эдуард Веккессер: «Важно почаще выезжать с Натальей Олеговной на место. Сейчас разработана концепция данной площади, и мы понимаем, что когда ты работаешь на уровне архитектора — это одно, а когда с родителями, с Натальей Олеговной выезжаешь на место, ты понимаешь, где нужно доработать, потому что маленькие детали влияют на все. У нас классный проект новой площади, где будет звуковой динамический фонтан, новая уличная мебель, садово-парковые конструкции. А доступность для жителей? Для кого мы это делаем? Поэтому очень важны эти моменты учитывать на уровне принятия решений».
Напомним, в мае текущего года была представлена концепция развития Театральной площади и прилегающих пространств в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Концепция станет основой для разработки проектной документации. Поиск подрядчика для данных работ планируется в 2026 году.
Отметим, в дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов и других общественных пространств для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках партийного проекта «Городская среда». Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа.
Вопросы детской безопасности — важное направление народной программы партии.