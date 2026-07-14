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В Польше пройдут первые учения «коалиции желающих» с участием войск Британии и Франции

Войска Великобритании и Франции прибудут в Польшу осенью для участия в первых военных учениях «коалиции желающих». Дональд Туск заявил, что Варшава выступит полноправной «хозяйкой» маневров. На недавнем саммите в Париже союзники также обсудили производство систем Patriot на территории Украины и разработку новой европейской ПРО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Первые военные маневры так называемой «коалиции желающих» по поддержке Украины состоятся на территории Польши в сентябре текущего года. В учениях будут задействованы вооруженные силы Великобритании и Франции. Об этом со ссылкой на заявление польского премьер-министра Дональда Туска сообщает телеканал TVP Info.

Анонс предстоящих маневров прозвучал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров коалиции. «Первые учения, в которых примут участие французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — подтвердил глава польского правительства.

Польское издание Onet отмечает, что премьер-министр также обратил внимание на растущее значение Варшавы на европейской военной арене. Политик заявил о готовности страны взять на себя организационные расходы для обеспечения военного присутствия европейских союзников.

«Ключевая роль Польши полностью признается. Наше место — не только в этой коалиции, но и во всей Европе — по-настоящему значимо», — резюмировал Дональд Туск.

Анонс маневров прозвучал по итогам саммита стран-участниц объединения, прошедшего в Париже 13 июля. На встрече союзники подтвердили курс на дальнейшее выделение военной помощи Киеву. В повестку также вошли планы по организации лицензионного производства американских систем Patriot на украинской территории и создание новой европейской противоракетной системы с привлечением украинских специалистов.

Напомним, в состав «коалиции желающих» входят более 30 государств, которые допускают возможность своего участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине. Главными инициаторами расширения военной поддержки Киева в рамках данного формата выступают Франция и Великобритания.

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