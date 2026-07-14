В Польше пройдут первые учения «коалиции желающих» с участием войск Британии и Франции

Первые военные маневры так называемой «коалиции желающих» по поддержке Украины состоятся на территории Польши в сентябре текущего года. В учениях будут задействованы вооруженные силы Великобритании и Франции. Об этом со ссылкой на заявление польского премьер-министра Дональда Туска сообщает телеканал TVP Info.
Анонс предстоящих маневров прозвучал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров коалиции. «Первые учения, в которых примут участие французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — подтвердил глава польского правительства.
Польское издание Onet отмечает, что премьер-министр также обратил внимание на растущее значение Варшавы на европейской военной арене. Политик заявил о готовности страны взять на себя организационные расходы для обеспечения военного присутствия европейских союзников.
«Ключевая роль Польши полностью признается. Наше место — не только в этой коалиции, но и во всей Европе — по-настоящему значимо», — резюмировал Дональд Туск.
Анонс маневров прозвучал по итогам саммита стран-участниц объединения, прошедшего в Париже 13 июля. На встрече союзники подтвердили курс на дальнейшее выделение военной помощи Киеву. В повестку также вошли планы по организации лицензионного производства американских систем Patriot на украинской территории и создание новой европейской противоракетной системы с привлечением украинских специалистов.
Напомним, в состав «коалиции желающих» входят более 30 государств, которые допускают возможность своего участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине. Главными инициаторами расширения военной поддержки Киева в рамках данного формата выступают Франция и Великобритания.