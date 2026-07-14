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Мерц: пришло время сесть за стол переговоров по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости начала переговорного процесса. Соответствующее заявление он сделал по итогам саммита «коалиции желающих», прошедшего в Париже.

Источник: Reuters

Мерц отметил, что европейские страны намерены не затягивать конфликт, а добиться его скорейшего завершения.

«Поэтому наш сигнал России таков: пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня», — приводит агентство слова канцлера.

По его словам, «коалиция желающих» совместно с США готова способствовать обеспечению безопасности Украины после прекращения огня, что необходимо для достижения прочного мира. Как подчеркнул глава германского правительства, конкретные параметры гарантий безопасности будут определять Украина и ее партнеры, а не Россия.

Канцлер также подтвердил намерение продолжать поддержку Украины. «На саммите НАТО в Анкаре мы по собственной инициативе приняли решение поддержать Украину, выделив более €70 млрд как в текущем, так и в следующем году. Вопрос украинской противовоздушной обороны сейчас стоит особенно остро», — добавил он.

В конце июня Мерц предлагал заморозить линию фронта на Украине и начать переговоры с Россией. Позднее он указывал, что НАТО, ЕС и Украина неоднократно выражали готовность к переговорам, и выражал надежду на аналогичную позицию со стороны России.

В Кремле ранее заявляли о паузе в переговорном процессе с Украиной. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на данный момент договоренности о возобновлении переговоров отсутствуют. Условием для их начала он назвал вывод войск из новых регионов России.

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