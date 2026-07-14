Мерц: пришло время сесть за стол переговоров по Украине

Канцлер также подтвердил намерение продолжать поддержку Украины. «На саммите НАТО в Анкаре мы по собственной инициативе приняли решение поддержать Украину, выделив более €70 млрд как в текущем, так и в следующем году. Вопрос украинской противовоздушной обороны сейчас стоит особенно остро», — добавил он.