ЕК отозвала грант Венецианской биеннале из-за павильона России

«Еврокомиссия прекращает финансирование Венецианской биеннале. Культура и поддержка не должны становиться инструментами оправдания агрессии», — говорится в заявлении. Каллас добавила, что участие России в международных спортивных соревнованиях и Венецианской биеннале способствует усилению ее влияния в европейских странах, несмотря на позицию ЕК.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре отозвать выделенный биеннале грант в размере €2 млн. Решение было принято после изучения объяснений организаторов выставки.
Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко объяснял возобновление работы российского павильона тем, что культура — «не суд», а «сад мира». Исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен заявила в ответ, что культурные проекты, финансируемые европейскими налогоплательщиками, должны продвигать и защищать демократические ценности.
Россия возобновила участие в Венецианской биеннале впервые с 2022 года, открыв свой павильон в садах Джардини. Это решение вызвало критику со стороны властей Италии и Евросоюза.
Еще в апреле Еврокомиссия уведомила организаторов о намерении прекратить финансирование и дала им 30 дней на предоставление объяснений. Итальянское правительство также направило в Венецию инспекторов для проверки обстоятельств открытия российского павильона.