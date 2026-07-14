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ЕК отозвала грант Венецианской биеннале из-за павильона России

Европейская комиссия решила прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Еврокомиссия прекращает финансирование Венецианской биеннале. Культура и поддержка не должны становиться инструментами оправдания агрессии», — говорится в заявлении. Каллас добавила, что участие России в международных спортивных соревнованиях и Венецианской биеннале способствует усилению ее влияния в европейских странах, несмотря на позицию ЕК.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре отозвать выделенный биеннале грант в размере €2 млн. Решение было принято после изучения объяснений организаторов выставки.

Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко объяснял возобновление работы российского павильона тем, что культура — «не суд», а «сад мира». Исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен заявила в ответ, что культурные проекты, финансируемые европейскими налогоплательщиками, должны продвигать и защищать демократические ценности.

Россия возобновила участие в Венецианской биеннале впервые с 2022 года, открыв свой павильон в садах Джардини. Это решение вызвало критику со стороны властей Италии и Евросоюза.

Еще в апреле Еврокомиссия уведомила организаторов о намерении прекратить финансирование и дала им 30 дней на предоставление объяснений. Итальянское правительство также направило в Венецию инспекторов для проверки обстоятельств открытия российского павильона.

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