Депутат горсовета Уфы о скандале с Мавлиевым: Пора заканчивать этот бардак

«В воздухе витает информация и про эскортниц, и про кортеж, и про коррупцию, и про судей Татарстана. Бардак развели, пора заканчивать. Все смотрят на это, как на сериал. То волосы снимают на анализ, тот ещё что-то. У нас СВО, победа нужна, поддержка бойцов нужна. Впереди выборы, а мы занимаемся этим балаганом, — сказал Муратов. — Это репутационный удар на федеральном уровне. Недавно звонили. С командиром лодки поговорили. Раньше, говорит, гордились, что мы служим на подлодке “Уфа”, а сейчас, такой коррупционный скандал, не знают, что и сказать. Мы долго добивались этих именных кораблей, особенно пограничный корабль “Уфа” Федеральной службы безопасности. Сейчас должен был быть второй именной корабль под названием “Стерлитамак”, но, к сожалению, всё отрубили из-за нашего коррупционного скандала. Этот бардак надо прекращать».