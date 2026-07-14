МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России из-за БПЛА

В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Воздушное пространство Республики Молдова было незаконно пересечено беспилотником с взрывчаткой. Послу была вручена нота протеста молдавской стороны в связи с этим грубым нарушением государственного суверенитета и рисками, созданными для безопасности граждан».
Ранее, в начале июня, МИД Молдавии уже вызывал временного поверенного в делах посольства России в Кишиневе. Тогда ему также вручили ноту протеста из-за попадания беспилотника в многоквартирный дом в румынском городе Галац.
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