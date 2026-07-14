Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки на Ростовскую область

В Ростовской области системы ПВО отразили воздушную атаку на объекты инфраструктуры.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники противника уничтожены в Веселовском и Неклиновском районах.
Информация о разрушениях и пострадавших в систему 112 не поступала.
Напомним, что в ночь на 13 июля над территорией Ростовской области сбито более 20 БПЛА противника.
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