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Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки на Ростовскую область

В Ростовской области системы ПВО отразили воздушную атаку на объекты инфраструктуры.

В Ростовской области системы ПВО отразили воздушную атаку на объекты инфраструктуры.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники противника уничтожены в Веселовском и Неклиновском районах.

Информация о разрушениях и пострадавших в систему 112 не поступала.

Напомним, что в ночь на 13 июля над территорией Ростовской области сбито более 20 БПЛА противника.

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