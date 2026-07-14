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ЕС начал переговоры с Украиной по второму кластеру вступления

Евросоюз приступил к переговорам с Украиной по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы Ирландии (страна председательствует в Совете ЕС) Томас Бирн.

Источник: Reuters

«Сегодня на третьей межправительственной конференции по вступлению Украины Совет ЕС открыл переговоры по кластеру номер шесть», — сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе. Как уточнил Бирн, первый кластер был открыт Евросоюзом в июне.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС включает 33 переговорных раздела (главы), которые распределены по шести кластерам. Открытие переговоров не является гарантией членства и не устанавливает конкретных сроков. Как отмечается, Турция, чье вступление в обозримом будущем не ожидается, начала переговорный процесс с Евросоюзом почти 21 год назад — в 2005 году.

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