ЕС начал переговоры с Украиной по второму кластеру вступления

Процесс переговоров о вступлении в ЕС включает 33 переговорных раздела (главы), которые распределены по шести кластерам. Открытие переговоров не является гарантией членства и не устанавливает конкретных сроков. Как отмечается, Турция, чье вступление в обозримом будущем не ожидается, начала переговорный процесс с Евросоюзом почти 21 год назад — в 2005 году.