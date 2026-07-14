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В ЕС стартовал новый этап переговоров об интеграции Украины

В Брюсселе 14 июля состоялась третья встреча Конференции по вступлению Украины в Евросоюз. Очередной раунд переговоров открыл шестой кластер, который касается внешних отношений. Информация об этом опубликована в коммюнике Совета ЕС.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Совете ЕС подчеркнули: к данному этапу евроинтеграции Киев смог подойти спустя всего месяц после старта первого кластера и через две недели после начала ирландского председательства.

«Мы сегодня достигли еще одной важной вехи на пути Украины к членству в ЕС, открыв еще один ключевой переговорный кластер — по внешним отношениям», — заявил государственный министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн.

Именно он возглавлял делегацию Евросоюза от имени ирландского председательства в Совете ЕС. В переговорах также участвовала член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос.

Как отметил Бирн, «расширение ЕС является стратегической инвестицией в мир и безопасность, стабильность и процветание как для Европейского союза, так и для Украины».

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