В ЕС стартовал новый этап переговоров об интеграции Украины

В Совете ЕС подчеркнули: к данному этапу евроинтеграции Киев смог подойти спустя всего месяц после старта первого кластера и через две недели после начала ирландского председательства.
«Мы сегодня достигли еще одной важной вехи на пути Украины к членству в ЕС, открыв еще один ключевой переговорный кластер — по внешним отношениям», — заявил государственный министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн.
Именно он возглавлял делегацию Евросоюза от имени ирландского председательства в Совете ЕС. В переговорах также участвовала член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос.
Как отметил Бирн, «расширение ЕС является стратегической инвестицией в мир и безопасность, стабильность и процветание как для Европейского союза, так и для Украины».