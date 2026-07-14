«Ушел за сыном»: в Волгоградской области похоронят ветерана СВО

В Волгоградской области простятся сегодня, 14 июля 2026 года, с погибшим бойцом СВО. В рабочем поселке Елань Волгоградской области похоронят 51-летнего Андрея Матехова. Мужчина погиб на фронте 5 августа 2024 года.
Ранее на СВО погиб сын Андрея — Михаил Матехов. Молодой человек пал смертью храбрых в октябре 2022 года. Михаил служил по контракту с 2019 года. В Детском морском центре «Алый парус» в Тюмени, где учился Михаил, после его гибели открыли мемориальную доску.
Местные жители в популярном районном паблике напомнили, что Михаила Матехова наградили посмертно Орденом Мужества. Его отец Андрей при жизни получил медаль «За отвагу», когда отправился на СВО вслед за сыном. Но спустя время семья потеряла обоих защитников на спецоперации. О смерти главы семейства узнали недавно, несмотря на то, что он героически погиб почти 2 года назад.
Ранее сообщалось о состоянии пострадавшего при ракетной опасности в Волгограде.