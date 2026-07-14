Politico раскрыло цель визита фон дер Ляйен на Украину

«Фон дер Ляйен отправится на Украину в среду, чтобы обсудить и расширение (Евросоюза — ред.), и оборону», — указывается в материале со ссылкой на анонимного представителя.
Статус стран-кандидатов на вступление в ЕС был предоставлен Украине и Молдавии в июне 2022 года. В Евросоюзе неоднократно отмечали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.
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