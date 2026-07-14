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Премьер Болгарии объяснил отказ от участия в коалиции по Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не присоединилась к «коалиции желающих» по Украине, сообщает БНР.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я лично получил приглашение от президента Макрона на участие Болгарии в “Коалиции желающих”, но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал он в Париже перед военным парадом по случаю национального праздника Франции.

По его мнению, выход из конфликта на Украине лежит не через затягивание боевых действий, а через «сильную дипломатическую миссию, которая наконец-то положит конец эскалации».

Болгария также не направила своих представителей на встречу «коалиции желающих» в Париже.

Говоря о перспективах создания «антибаллистической коалиции», он подчеркнул, что ключевые вопросы коллективной безопасности решаются не в рамках подобных инициатив, а «в ином формате и в другом месте», — заявил Румен Радев.

Глава правительства также добавил, что за последнее время было представлено множество различных предложений и идей. Однако, по его словам, Болгария принимает активное участие в выработке решений, которые принимаются внутри Европейского союза и НАТО. Именно в этих организациях, по мнению Радева, Болгария имеет реальный вес и представлена наиболее активно.

Ранее премьер уже уточнял позицию Софии относительно поддержки Украины. Он объяснил, что помощь Киеву будет оказываться в пределах возможностей страны, с учетом социальных обязательств перед гражданами и серьезного дефицита бюджета, оставленного предыдущими правительствами. В июне Радев заявлял, что Болгария отказывается от поставок оружия на Украину.

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