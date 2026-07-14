Премьер Болгарии объяснил отказ от участия в коалиции по Украине

Глава правительства также добавил, что за последнее время было представлено множество различных предложений и идей. Однако, по его словам, Болгария принимает активное участие в выработке решений, которые принимаются внутри Европейского союза и НАТО. Именно в этих организациях, по мнению Радева, Болгария имеет реальный вес и представлена наиболее активно.