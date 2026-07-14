Красноярский край представил промышленный потенциал китайским инвесторам

«Красноярский край — один из крупнейших и активно развивающихся регионов России. Мы входим в число лидеров по основным макроэкономическим показателям, таким как валовый региональный продукт, объем промышленного производства и инвестиций. Этому способствует доступность энергоресурсов, мощная промышленность и удачное географическое расположение. Наш регион ведет торговлю с множеством государств. Китай является крупнейшим торговым партнером края. Мы открыты для взаимодействия по всем направлениям и будем рады новому сотрудничеству», — подчеркнул Александр Черников.