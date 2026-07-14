Красноярский край представил промышленный потенциал китайским инвесторам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников провел рабочую встречу с делегацией представителей бизнес-сообщества Китая. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.
Во время встречи глава ведомства представил промышленный и инвестиционный потенциал региона. Особое внимание было уделено возможностям особой экономической зоны на базе Красноярского алюминиевого завода. Потенциальным инвесторам рассказали о налоговых льготах, административных преференциях и возможности беспошлинного ввоза оборудования и материалов.
«Красноярский край — один из крупнейших и активно развивающихся регионов России. Мы входим в число лидеров по основным макроэкономическим показателям, таким как валовый региональный продукт, объем промышленного производства и инвестиций. Этому способствует доступность энергоресурсов, мощная промышленность и удачное географическое расположение. Наш регион ведет торговлю с множеством государств. Китай является крупнейшим торговым партнером края. Мы открыты для взаимодействия по всем направлениям и будем рады новому сотрудничеству», — подчеркнул Александр Черников.
Китайским партнерам также представили перспективные направления для инвестиций, среди которых производство катализаторов для нефтепереработки, насосного оборудования для горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, а также постоянных магнитов.
Кроме того, предприятия Красноярского края готовы поставлять на китайский рынок алюминиевые автомобильные диски, композитные фасады, аэролодки, вездеходы и другую высокотехнологичную продукцию, сообщает пресс-служба правительства края.
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию торгово-экономического сотрудничества между Красноярским краем и Китаем.
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