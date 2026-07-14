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СМИ: Трамп высказался о сроках операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме заявил, что война с Ираном развивается «очень быстро», хотя ранее он говорил, что она скоро закончится.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп назвал войну с Ираном «военной стычкой» и опроверг предположение о том, что нынешние удары перерастут в новый, затяжной этап войны. При этом он отказался сообщить, как долго продлятся бомбардировки Ирана, отмечает CNN.

На вопрос журналистки о том, стали ли удары США по Ирану «новой нормой», глава Белого дома ответил:

Мы были во Вьетнаме 19 лет. Мы здесь [в Иране] уже четыре месяца, так что, я думаю, мы многое сделали.

Дональд Трамп
президент США

Он в очередной раз заявил, что США «уничтожили» военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетный потенциал Ирана и его мощности для производства беспилотников.

Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров на десятилетия и подчеркнул, что его администрация придерживается более жесткого подхода, чем предыдущие президенты, пишет Fox News.

Это то, что они делали в течение 47 лет. Разница в том, что никто не вел переговоры так, как я. И это должны были сделать Буш, Обама, Байден и люди до них.

Дональд Трамп
президент США

При этом опрос Reuters/Ipsos показал, что четверо из пяти американцев (79%) ожидают, что война США с Ираном затянется надолго. В конце марта такого мнения придерживались только 65% опрошенных. Лишь 37% респондентов одобрили новые удары по Ирану, которые Вашингтон возобновил 26 июня в ответ на то, что он назвал нападениями Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.

Согласно Reuters, 50% опрошенных заявили, что война не стоила затраченных средств. Издание напоминает, что с начала конфликта на Ближнем Востоке рейтинг одобрения Трампа держится вблизи минимального уровня, а его внешняя политика угрожает республиканцам потерей большинства мест в Палате представителей и, возможно, в Сенате.

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