СМИ: Трамп высказался о сроках операции против Ирана

На вопрос журналистки о том, стали ли удары США по Ирану «новой нормой», глава Белого дома ответил:
Мы были во Вьетнаме 19 лет. Мы здесь [в Иране] уже четыре месяца, так что, я думаю, мы многое сделали.
Он в очередной раз заявил, что США «уничтожили» военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетный потенциал Ирана и его мощности для производства беспилотников.
Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров на десятилетия и подчеркнул, что его администрация придерживается более жесткого подхода, чем предыдущие президенты, пишет Fox News.
Это то, что они делали в течение 47 лет. Разница в том, что никто не вел переговоры так, как я. И это должны были сделать Буш, Обама, Байден и люди до них.
При этом опрос Reuters/Ipsos показал, что четверо из пяти американцев (79%) ожидают, что война США с Ираном затянется надолго. В конце марта такого мнения придерживались только 65% опрошенных. Лишь 37% респондентов одобрили новые удары по Ирану, которые Вашингтон возобновил 26 июня в ответ на то, что он назвал нападениями Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.
Согласно Reuters, 50% опрошенных заявили, что война не стоила затраченных средств. Издание напоминает, что с начала конфликта на Ближнем Востоке рейтинг одобрения Трампа держится вблизи минимального уровня, а его внешняя политика угрожает республиканцам потерей большинства мест в Палате представителей и, возможно, в Сенате.