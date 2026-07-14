Политолог объяснил, чем обернется удар США по руководству Ирана

Политолог напомнил, что во время активной фазы конфликта пострадали многие представители иранского руководства, есть погибшие. Он не исключил, что американская администрация предпримет новую попытку удара по Тегерану, в результате которой под угрозой могут оказаться и новые руководители страны. При этом власти Ирана учитывают подобный сценарий и уже усилили меры безопасности.