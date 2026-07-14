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Политолог объяснил, чем обернется удар США по руководству Ирана

Новый удар США по Ирану и руководству Исламской Республики может привести к масштабным экономическим и репутационным потерям для Вашингтона. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт считает, что администрация президента США Дональда Трампа может вновь атаковать Тегеран, однако этот шаг спровоцирует полномасштабную эскалацию и окончательно сорвет переговоры. По словам Дудакова, новые иранские лидеры, которые займут места погибших, могут занять еще более жесткую позицию по отношению к Вашингтону.

Политолог напомнил, что во время активной фазы конфликта пострадали многие представители иранского руководства, есть погибшие. Он не исключил, что американская администрация предпримет новую попытку удара по Тегерану, в результате которой под угрозой могут оказаться и новые руководители страны. При этом власти Ирана учитывают подобный сценарий и уже усилили меры безопасности.

«Для американцев это тупиковая ситуация», — заявил Дудаков NEWS.ru. По его мнению, смена руководства не сделает Тегеран более склонным к диалогу. Новая атака приведет к масштабной эскалации и срыву переговоров, а перед выборами в конгресс нанесет удар по позициям Трампа. Негативные последствия также могут затронуть репутацию США и американскую экономику.

Ранее Тегеран обозначил свою позицию по будущему Ормузского пролива. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что власти страны не допустят превращения стратегического водного пути в источник угрозы национальной безопасности. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов указывают на заинтересованность Вашингтона в сохранении напряженности и нестабильности в регионе.

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