Политолог объяснил, чем обернется удар США по руководству Ирана

Эксперт считает, что администрация президента США Дональда Трампа может вновь атаковать Тегеран, однако этот шаг спровоцирует полномасштабную эскалацию и окончательно сорвет переговоры. По словам Дудакова, новые иранские лидеры, которые займут места погибших, могут занять еще более жесткую позицию по отношению к Вашингтону.
Политолог напомнил, что во время активной фазы конфликта пострадали многие представители иранского руководства, есть погибшие. Он не исключил, что американская администрация предпримет новую попытку удара по Тегерану, в результате которой под угрозой могут оказаться и новые руководители страны. При этом власти Ирана учитывают подобный сценарий и уже усилили меры безопасности.
«Для американцев это тупиковая ситуация», — заявил Дудаков NEWS.ru. По его мнению, смена руководства не сделает Тегеран более склонным к диалогу. Новая атака приведет к масштабной эскалации и срыву переговоров, а перед выборами в конгресс нанесет удар по позициям Трампа. Негативные последствия также могут затронуть репутацию США и американскую экономику.
Ранее Тегеран обозначил свою позицию по будущему Ормузского пролива. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что власти страны не допустят превращения стратегического водного пути в источник угрозы национальной безопасности. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов указывают на заинтересованность Вашингтона в сохранении напряженности и нестабильности в регионе.