WP: США разместили 19 военных кораблей у берегов Ирана

Как уточняет издание, большая часть кораблей дислоцирована в северной части Аравийского моря. В регионе присутствуют два авианосца — USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, а также 13 эсминцев, крейсер и три десантных корабля, включая USS Boxer. При этом, отмечает WP, неизвестно, находятся ли в регионе атомные подводные лодки.
США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб, в том числе, верховный лидер республики Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Впоследствии в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Дохи и Исламабада состоялись переговоры США и Ирана по реализации данного меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана по итогам первого раунда диалога, встреча с участием представителей Ирана и США прошла «в позитивной и конструктивной атмосфере», был достигнут «обнадеживающий прогресс», в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.
Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с Соединенными Штатами меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.