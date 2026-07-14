WP: США разместили 19 военных кораблей у берегов Ирана

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб, в том числе, верховный лидер республики Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Впоследствии в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Дохи и Исламабада состоялись переговоры США и Ирана по реализации данного меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана по итогам первого раунда диалога, встреча с участием представителей Ирана и США прошла «в позитивной и конструктивной атмосфере», был достигнут «обнадеживающий прогресс», в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.