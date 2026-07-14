Владимир Путин наградил четырех петербуржцев лауреатов премии Народного фронта

— В течение 15 лет вы всегда находитесь в центре внимания, решая самые важные проблемы страны. Вы умеете находить те точки, где нужно сосредоточить усилия, чтобы помочь конкретным людям и, в конечном итоге, всей стране, — отметил президент России Владимир Путин.