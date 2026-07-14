Трамп высказался о причастности России к смерти сенатора Грэма*

«Чтобы ответить на теорию заговора: мне бы хотелось сказать “да”, но я думаю, что у него были проблемы со здоровьем. Его отец умер примерно в том же возрасте. Я сторонник “теории скаковых лошадей”: если у человека есть проблемы, то они есть. У него были глубоко скрытые проблемы, которые было непросто выявить», — заявил Трамп.