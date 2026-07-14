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Трамп высказался о причастности России к смерти сенатора Грэма*

Президент США Дональд Трамп публично отверг версии о том, что к смерти сенатора Линдси Грэма* могли быть причастны внешние силы, в том числе Россия. В беседе с Newsmax он назвал главной причиной трагедии проблемы со здоровьем политика.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Журналист напомнил Трампу о жесткой риторике Грэма* в отношении России и поинтересовался, не допускает ли глава государства, что в обстоятельствах гибели сенатора могло быть чужое вмешательство.

«Чтобы ответить на теорию заговора: мне бы хотелось сказать “да”, но я думаю, что у него были проблемы со здоровьем. Его отец умер примерно в том же возрасте. Я сторонник “теории скаковых лошадей”: если у человека есть проблемы, то они есть. У него были глубоко скрытые проблемы, которые было непросто выявить», — заявил Трамп.

Американский лидер также поделился деталями последнего телефонного разговора с сенатором. По словам Дональда Трампа, Грэм*, который незадолго до этого вернулся с Украины, жаловался на сильную усталость.

«Он сказал: “У меня все хорошо, но я устал”». А спустя совсем короткое время после того разговора его не стало", — рассказал президент США.

Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года. В офисе сенатора сообщили, что причиной смерти стали осложнения болезни сердца. Позже судебно-медицинская экспертиза установила точный диагноз: расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Незадолго до смерти Грэм* совершил рабочую поездку в Киев. В программу визита вошла встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

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