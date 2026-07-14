Помощь пострадавшим от БПЛА и ракет: Уфа вводит новые выплаты для горожан

Горсовет Уфы принял решение о единовременной материальной помощи жителям, пострадавшим от ракетных ударов и атак беспилотников.
Выплаты положены тем, кто лишился имущества первой необходимости, получил вред здоровью, потерял транспортное средство или оказался в трудной жизненной ситуации из-за атак. В случае гибели человека помощь получат его близкие.
Действие выплат распространяется на события с 1 апреля 2026 года. Это значит, что жители дома на улице Гафури, пострадавшего от атаки беспилотника, смогут претендовать на городские выплаты.
Порядок и размер выплат администрация города разработает в течение этого месяца.
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