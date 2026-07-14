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Помощь пострадавшим от БПЛА и ракет: Уфа вводит новые выплаты для горожан

Уфа введет выплаты для пострадавших от ракетных ударов и атак БПЛА.

Источник: Администрация Уфы

Горсовет Уфы принял решение о единовременной материальной помощи жителям, пострадавшим от ракетных ударов и атак беспилотников.

Выплаты положены тем, кто лишился имущества первой необходимости, получил вред здоровью, потерял транспортное средство или оказался в трудной жизненной ситуации из-за атак. В случае гибели человека помощь получат его близкие.

Действие выплат распространяется на события с 1 апреля 2026 года. Это значит, что жители дома на улице Гафури, пострадавшего от атаки беспилотника, смогут претендовать на городские выплаты.

Порядок и размер выплат администрация города разработает в течение этого месяца.

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