Гарантии безопасности для Украины и санкции против «Макса». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.
Предотвращение украинских терактов
Кремль вместе с россиянами рад операции ФСБ по предотвращению серии украинских терактов и выражает признательность спецслужбам: «Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу».
Об обвинениях в адрес России и санкциях
Кремль не приемлет обвинения со стороны ЕС в кибератаках: «Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств».
Россия адаптировалась и научилась обходить введенные против нее десятки тысяч санкций и будет делать это и впредь: «Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций, будем делать это и впредь».
Россия не приемлет санкции Евросоюза против мессенджера «Макс»: «Не приемлем и считаем ведение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Европейцы проявляют свой не демократичный, а, скорее репрессивный подход».
В Кремле убеждены, что «Макс» будет бурно развиваться, несмотря на европейские санкции: «Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие».
О позиции ЕС по Украине
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия не должна участвовать в формировании гарантий безопасности для Украины, свидетельствует о тупиковости позиции ЕС: «Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы».
Гарантии безопасности для Украины не могут быть сформированы без участия России: «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно».
Если ЕС будет настаивать на данной позиции, это абсолютно исключает возможность участия стран Европы в процессе урегулирования: «Если действительно эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования».
Об отношениях с Азербайджаном
Россия и Азербайджан действительно по-разному относятся к ситуации на Украине: «Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию — позицию, с которой мы категорически не согласны. Да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, здесь мы придерживаемся прагматичного подхода».
«Мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан».
Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому вопросу глубоко ошибочна, Россия продолжит последовательно и аргументированно объяснять свой взгляд на проблему: «Мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной».