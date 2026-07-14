Гарантии безопасности для Украины и санкции против «Макса». Темы брифинга Пескова

Россия и Азербайджан действительно по-разному относятся к ситуации на Украине: «Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию — позицию, с которой мы категорически не согласны. Да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения, здесь мы придерживаемся прагматичного подхода».