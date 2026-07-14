Axios: США одобрили удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны

В понедельник Эр-Рияд нанес удар по Международному аэропорту Саны, который контролируют хуситы из движения «Ансар Аллах». Осведомленные источники рассказали изданию, что перед началом операции кронпринц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд проинформировал Трампа и заручился его поддержкой.
Удары по аэропорту Саны связаны с сообщениями о том, что в нем должен был приземлиться самолет иранской авиакомпании Mahan Air. На его борту находилась официальная делегация хуситов, присутствовавших на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
После удара по аэропорту Саны йеменские хуситы нанесли ответные удары с помощью ракет и беспилотников по Международному аэропорту «Абха» на юго-западе Саудовской Аравии.
Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации» и что «эта агрессия не останется без ответа». Он также предостерег авиакомпании от полетов через воздушное пространство Саудовской Аравии, заявив, что предупреждение будет действовать до тех пор, пока не будут сняты ограничения с аэропорта Саны.