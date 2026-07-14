Axios: США одобрили удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации» и что «эта агрессия не останется без ответа». Он также предостерег авиакомпании от полетов через воздушное пространство Саудовской Аравии, заявив, что предупреждение будет действовать до тех пор, пока не будут сняты ограничения с аэропорта Саны.