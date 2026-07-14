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Axios: США одобрили удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны

Наследный принц Саудовской Аравии обратился за поддержкой к США перед нанесением ударов по объектам хуситов в Йемене. Дональд Трамп в телефонном разговоре одобрил операцию Эр-Рияда, пишет американский портал Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В понедельник Эр-Рияд нанес удар по Международному аэропорту Саны, который контролируют хуситы из движения «Ансар Аллах». Осведомленные источники рассказали изданию, что перед началом операции кронпринц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд проинформировал Трампа и заручился его поддержкой.

Этот шаг Эр-Рияда, согласно Axios, указывает на обеспокоенность Саудовской Аравии потенциальным разрастанием конфликта с хуситами, который потребует дополнительной военной и дипломатической поддержки со стороны США.

Удары по аэропорту Саны связаны с сообщениями о том, что в нем должен был приземлиться самолет иранской авиакомпании Mahan Air. На его борту находилась официальная делегация хуситов, присутствовавших на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Саудовская Аравия, по словам источников Axios, опасалась, что этот борт могут использовать для передачи хуситам оружия, компонентов для производства ракет и переправки иранских военных. Официальные лица США считают, что авиакомпания Mahan Air связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

После удара по аэропорту Саны йеменские хуситы нанесли ответные удары с помощью ракет и беспилотников по Международному аэропорту «Абха» на юго-западе Саудовской Аравии.

Обмен ударами между саудовцами и хуситами угрожает нарушить хрупкое перемирие, которое в целом соблюдалось с 2022 года.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что действия Саудовской Аравии «положили конец этапу деэскалации» и что «эта агрессия не останется без ответа». Он также предостерег авиакомпании от полетов через воздушное пространство Саудовской Аравии, заявив, что предупреждение будет действовать до тех пор, пока не будут сняты ограничения с аэропорта Саны.

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