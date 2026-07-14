В Самаре Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения жителей на личном приеме

Жительница Самары Татьяна Литвинова рассказала главе региона, что в доме № 10 на проспекте Металлургов в очень плохом состоянии крыша: «Она скатная, из шифера — он потрескался, полопался. Крыша протекает давно, лет пять точно. Заливает подъезды, квартиры — и ведра ставим, и целлофан положили. Это большая проблема». Дом 1954 года постройки, летом прошлого года там приводили в порядок инженерные системы, теперь требуется капитальный ремонт кровли — он, согласно региональной программе, должен быть осуществлен до конца 2027 года. По поручению губернатора сроки перенесли — работы начнутся в конце июля текущего года.