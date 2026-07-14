Военкор Поддубный оценил военное соглашение Франции и Украины

Договоренности также предусматривают повышение оперативной совместимости вооруженных сил Украины и ее западных партнеров. Для этого многонациональные подразделения так называемой «коалиции желающих» намерены провести учения в странах, граничащих с Украиной. Первые маневры запланированы на сентябрь в Польше.