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Военкор Поддубный оценил военное соглашение Франции и Украины

Военное сотрудничество Парижа и Киева переходит от поставок готового оружия к передаче технологий и размещению части производства на Украине, считает Евгений Поддубный. По его оценке, эти договоренности позволят ВСУ быстрее ремонтировать технику и пополнять запасы боеприпасов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный назвал соглашение Франции и Украины новым уровнем военно-технического взаимодействия, направленного против России. Свою оценку он опубликовал в канале в мессенджере MAX.

Одним из основных пунктов соглашения военкор назвал планы Киева получить 16 истребителей Rafale. Как сообщалось ранее, их передача ожидается в 2028—2029 годах.

Кроме того, Поддубный указывает, что Париж согласился разместить на Украине производство ряда французских вооружений. Киев может получить лицензии на выпуск крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 и управляемых авиабомб AASM.

Перенос части производственных операций ближе к месту применения вооружений сократит расходы на доставку, ускорит ремонт техники и восполнение запасов украинской армии, считает военкор.

Договоренности также предусматривают повышение оперативной совместимости вооруженных сил Украины и ее западных партнеров. Для этого многонациональные подразделения так называемой «коалиции желающих» намерены провести учения в странах, граничащих с Украиной. Первые маневры запланированы на сентябрь в Польше.

По мнению Поддубного, речь идет уже не об отдельной поставке оружия, а о модели сотрудничества, объединяющей передачу вооружений и технологий с повышением оперативной совместимости с союзниками.

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