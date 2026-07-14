Военкор Поддубный оценил военное соглашение Франции и Украины

Военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный назвал соглашение Франции и Украины новым уровнем военно-технического взаимодействия, направленного против России. Свою оценку он опубликовал в канале в мессенджере MAX.
Одним из основных пунктов соглашения военкор назвал планы Киева получить 16 истребителей Rafale. Как сообщалось ранее, их передача ожидается в 2028—2029 годах.
Кроме того, Поддубный указывает, что Париж согласился разместить на Украине производство ряда французских вооружений. Киев может получить лицензии на выпуск крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 и управляемых авиабомб AASM.
Перенос части производственных операций ближе к месту применения вооружений сократит расходы на доставку, ускорит ремонт техники и восполнение запасов украинской армии, считает военкор.
Договоренности также предусматривают повышение оперативной совместимости вооруженных сил Украины и ее западных партнеров. Для этого многонациональные подразделения так называемой «коалиции желающих» намерены провести учения в странах, граничащих с Украиной. Первые маневры запланированы на сентябрь в Польше.
По мнению Поддубного, речь идет уже не об отдельной поставке оружия, а о модели сотрудничества, объединяющей передачу вооружений и технологий с повышением оперативной совместимости с союзниками.